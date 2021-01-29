Суды Юга России рассмотрели две сотни административных дел после акций 23 января

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - На Кубани за участие в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального 23 января к административной ответственности привлекли больше 80 человек, ответили на запрос "Интерфакса" в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Протестующих признавали виновными в организации несанкционированных акций (ст. 20.2 КоАП), мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), а также нарушении действующего в регионе санитарно-эпидемиологического режима (ст. 6.3 КоАП), говорится в сообщении.

В МВД отметили, что всего в регионе оштрафованы 33 человека на общую сумму 325 500 рублей, еще 47 человек получили административный арест на сроки от пяти до десяти суток. Еще одному назначили обязательные работы.

Кроме этого, за незаконное ношение форменной одежды со знаками отличия (ч. 1 ст. 17.2 КоАП) привлечен к ответственности студент Кубанского государственного технологического университета Руслан Агарков. Он признан виновным в распространении в Tik-Tok видеоролика, порочащего честь и достоинство сотрудников полиции.

В отношении участника акции 23 января Владимира Егорова возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК). Его обвиняют в совершении противоправных и оскорбительных действий на памятнике "Казакам - основателям Земли Кубанской".

Ранее сообщалось, что на Ставрополье, в Ростовской и Волгоградской областях судами были рассмотрены около 120 административных дел, связанных с участием в несанкционированных уличных акциях оппозиции.