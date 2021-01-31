Почти 3 тыс. цыплят погибли при пожаре на ферме под Томском

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в одноэтажном кирпичном здании на территории частной фермы в селе Кафтанчиково Томской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в воскресенье.

"Пожарными были спасены три свиньи и девять голов крупного рогатого скота. Погибли 3 тыс. цыплят", - говорится в пресс-релизе.

В результате возгорания в загоне обгорели стены, площадь пожара составила 15 кв. м, его причина устанавливается.