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В Омске задержали мужчину за жестокое обращение с детьми

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Омска задержали мужчину, который жестоко обращался с двумя малолетними детьми, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как она рассказала журналистам, полицейские выявили видеозапись жестокого обращения с детьми сегодня в ходе мониторинга соцсетей на странице одной из групп города.

Сотрудники полиции установили адрес проживания и личность 45-летнего правонарушителя, который ранее был осужден за кражу. Он был доставлен в отдел полиции и признал свою вину.

По данным полиции, видеозапись была сделана 23 января этого года матерью детей. Как сообщила представитель МВД, "в результате противоправных действий несовершеннолетние получили легкие травмы, их жизнь и здоровье вне опасности".

"По словам женщины, сообщать о происшествии в полицию она побоялась, опасаясь реакции супруга, - подчеркнула Волк. - В сети Интернет запись была размещена ее знакомыми".

Как пояснила представитель ведомства, семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояла.

В СКР сообщают, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте задержанного.

Омск

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