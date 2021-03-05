Омича, швырявшего своих детей на пол, лишили родительских прав

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Суд в Омске удовлетворил требование органов опеки о лишении родительских прав местного жителя, обвиняемого в истязаниях двух детей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

"Центральный районный суд удовлетворил требования Управления опеки и попечительства администрации Омска, выступавшего в интересах несовершеннолетних детей 2015 и 2020 г.р.", - говорится в сообщении.

Основанием для обращения в суд стало жестокое обращение 45-летнего мужчины с восьмилетней падчерицей и пятилетним сыном, о чем стало известно в начале февраля.

В надзорном ведомстве "Интерфаксу" уточнили, что решение о лишении мужчины родительских прав было принято судом именно в отношении его детей – пятилетнего сына и младшего ребенка. Пострадавшая восьмилетняя девочка его дочерью не является.

Как сообщалось, широкую огласку факты издевательств над детьми получили после размещения их матерью в соцсети кадров видеозаписи, на которых видно, как, находясь в частном доме в состоянии опьянения, мужчина поочередно швыряет падчерицу и своего сына на пол с высоты собственного роста. В ходе проверки обстоятельств этого происшествия следователи установили, что подозреваемый избивал детей систематически.

В отношении него возбудили уголовное дело по пунктам "а, г, д" части 2 статьи 117 УК РФ (истязания в отношении двух несовершеннолетних детей, с применением пытки - причинением физических и нравственных страданий в целях наказания). 2 февраля по ходатайству следствия обвиняемого арестовали на два месяца.