Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:57Заразились
на 03.02В России 3 901 204+16 474В мире 103 869 826+456 844

Около трети россиян общаются с коллегами в мессенджерах и соцсетях

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Около трети работающих граждан РФ (30%) для общения со своими коллегами предпочитают переписку в социальных сетях и мессенджерах, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

"С коллегами 69% работающих россиян общаются по мобильному телефону, лично - 66%. Треть назвали переписку в онлайн частым способом общения (30%), среди молодежи от 18 до 24 лет об этом заявил каждый второй", - свидетельствуют данные опроса.

По данным исследования, 17% респондентов предпочитают переписываться с коллегами по работе по электронной почте, 7% опрошенных общаются по стационарному телефону, 5% респондентов предпочитают СМС-переписку. 1% респондентов не общаются со своими коллегами по работе.

Согласно данным ВЦИОМ, самый популярный мессенджер среди россиян - WhatsАpp, им чаще всего пользовались 73% опрошенных. Замыкают первую тройку востребованных мессенджеров "ВКонтакте" (38%) и Viber (26%). Чаще всего используют Telegram 18% россиян.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 28 января 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

Новости

Марию Алехину обвинили в агитации к нарушению санэпидправил 23 января

Марию Алехину обвинили в агитации к нарушению санэпидправил 23 января

Песков расценил действия полиции как эффективные меры против провокаций

Песков расценил действия полиции как эффективные меры против провокаций

Кремль не стал комментировать решение суда по Навальному

Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции

Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции

На горящем складе запчастей в Красноярске нашли погибшего

На горящем складе запчастей в Красноярске нашли погибшего

"ГАЗ" начал серийное производство бескапотного грузовика "Валдай Next"

Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 16,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 16,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В Воронеже на улице убили учительницу

Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35

Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');