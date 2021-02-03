Около трети россиян общаются с коллегами в мессенджерах и соцсетях

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Около трети работающих граждан РФ (30%) для общения со своими коллегами предпочитают переписку в социальных сетях и мессенджерах, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

"С коллегами 69% работающих россиян общаются по мобильному телефону, лично - 66%. Треть назвали переписку в онлайн частым способом общения (30%), среди молодежи от 18 до 24 лет об этом заявил каждый второй", - свидетельствуют данные опроса.

По данным исследования, 17% респондентов предпочитают переписываться с коллегами по работе по электронной почте, 7% опрошенных общаются по стационарному телефону, 5% респондентов предпочитают СМС-переписку. 1% респондентов не общаются со своими коллегами по работе.

Согласно данным ВЦИОМ, самый популярный мессенджер среди россиян - WhatsАpp, им чаще всего пользовались 73% опрошенных. Замыкают первую тройку востребованных мессенджеров "ВКонтакте" (38%) и Viber (26%). Чаще всего используют Telegram 18% россиян.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 28 января 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.