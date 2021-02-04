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Москалькова опровергла перевод задержанных на протестах в Москве в другие регионы

Москалькова опровергла перевод задержанных на протестах в Москве в другие регионы
Фото: AP/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла информацию о переводе задержанных на несанкционированных акциях в столице для отбывания административного ареста в другие регионы.

У московского главка МВД нет сложностей с выполнением решений судов по административным наказаниям на территории города, "перемещение задержанных в другие регионы не планируется", приводит слова Москальковой ее пресс-служба после разговора омбудсмена с первым замминистра внутренних дел.

По ее словам, в СМИ появилось "большое количество сообщений о том, что людей, задержанных в последние дни, якобы собираются перевозить за пределы Москвы и Московской области".

23 и 31 января, а также 2 февраля в ряде городов России, в частности, в Москве, прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые сопровождались многочисленными задержаниями.

После этого стали появляться сообщения о переполненности спецприемников столицы для административно арестованных участниками несанкционированных протестов. Об этом, в частности, "Интерфаксу" заявляли в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Протесты в Москве

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Татьяна Москалькова Москва МВД

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