Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:44Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 391 868+522 030

"Черную вдову", похоронившую 11 мужей, будут судить за аферы на Кубани

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Передано в суд уголовное дело жительницы Армавира (Краснодарский край), которая вступала в брак с одинокими стариками, продавала их недвижимость, а деньги присваивала. Сами мужья вскоре после этого умирали.

Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщила, что, по данным следствия, с 2013 по 2019 годы 53-летняя жительница Армавира, которой помогали две ее дочери, подыскивала одиноких стариков. Чаще всего женщина выходила за них замуж, а ее дочери, в свою очередь, помогали убедить пожилых людей оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества - земельных участков, жилых домов и квартир в Армавире, Краснодаре и Сочи, - которое в итоге продавалось третьим лицам. Иногда им помогала риелтор из соседнего города Новокубанска

В миреЯпонская "черная вдова" заработала $8,5 млн на смертях мужчинЧитать подробнее

"Общая сумма ущерба составила более 21,7 млн рублей. Установлена причастность фигурантов к 12 преступным эпизодам, 11 потерпевших умерли", - отмечает пресс-служба.

Дело четырех жительниц Кубани в возрасте от 33 до 57 лет о мошенничестве и легализации преступных доходов направлено в суд, обвиняемые арестованы. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Армавир Краснодарский край

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 4 февраля

Епархия опровергла слухи о планах штурмовать Среднеуральский монастырь

Погибшие в Красноярске пожарные награждены посмертно орденами Мужества

Доверие к власти стало первым критерием эффективности работы губернаторов

Жителя Урала оштрафовали за перепост цитаты Ройзмана

Француз получил семь суток ареста за акцию 2 февраля в Москве

Француз получил семь суток ареста за акцию 2 февраля в Москве

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

Москва опровергла нарушение военным Ил-76 воздушных границ Эстонии

"ХимРар" отверг причастность своих сотрудников к делу о взятках помощнице Дворковича

Дело возбудили из-за незаконного зачисления абитуриентов в алтайский вуз

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');