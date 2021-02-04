"Черную вдову", похоронившую 11 мужей, будут судить за аферы на Кубани

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Передано в суд уголовное дело жительницы Армавира (Краснодарский край), которая вступала в брак с одинокими стариками, продавала их недвижимость, а деньги присваивала. Сами мужья вскоре после этого умирали.

Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщила, что, по данным следствия, с 2013 по 2019 годы 53-летняя жительница Армавира, которой помогали две ее дочери, подыскивала одиноких стариков. Чаще всего женщина выходила за них замуж, а ее дочери, в свою очередь, помогали убедить пожилых людей оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества - земельных участков, жилых домов и квартир в Армавире, Краснодаре и Сочи, - которое в итоге продавалось третьим лицам. Иногда им помогала риелтор из соседнего города Новокубанска

"Общая сумма ущерба составила более 21,7 млн рублей. Установлена причастность фигурантов к 12 преступным эпизодам, 11 потерпевших умерли", - отмечает пресс-служба.

Дело четырех жительниц Кубани в возрасте от 33 до 57 лет о мошенничестве и легализации преступных доходов направлено в суд, обвиняемые арестованы. Им грозит до десяти лет лишения свободы.