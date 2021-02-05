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Директор центра Гамалеи наметил на июнь испытания "Спутник V" на детях

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - При благополучном раскладе центр имени Гамалеи начнет испытание вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях, сообщил телеканалу "Россия-1" директор центра Александр Гинцбург.

"Любой лекарственный препарат можно начинать исследовать на детском населении после того, как полностью в полном объеме, закончатся исследования на взрослом населении", - отметил он.

"Спутник V" стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в России. Препарат уже выпущен в гражданский оборот, он широко используется в вакцинации. Он прошел исследования для применения на пожилых людях и был рекомендован и для этой возрастной категории.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 05 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
"Спутник V" центр Гамалеи коронавирус

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