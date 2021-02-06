Около 10 тонн нефтепродуктов разлилось при ДТП под Оренбургом

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - На дороге в Ташлинском районе Оренбургской области в субботу из-за ДТП разлилось 10 тонн нефтепродуктов на площади 100 квадратных метров.

Инцидент произошел на 27-м километре автодороги Илек - Ташла - Соболево, в четырех километрах от села Алексеевка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По данным управления, большегруз съехал в кювет, из-за чего цистерна опрокинулась. Угрозы населенным пунктам нет, нефтепродукты не попали в водоемы.

Позднее пресс-служба регионального правительства уточнила, что вблизи села Алексеевка с трассы съехали два нефтевоза.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, идет сбор разлившихся нефтепродуктов. Сотрудники спецлаборатории экологической службы Оренбургской области собирают пробы для оценки ущерба окружающей среде.

Собственниками транспортных средств являются ООО "М. Логистик" и ООО "Импориа транссервис". Данные компании будут обязаны возместить нанесенный экологии ущерб, а также провести работы по ликвидации последствия ЧП, подчеркивает пресс-служба облправительства.