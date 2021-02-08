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Путин по видеосвязи принял участие в энергопуске нейтронного реактора в Гатчине

Путин по видеосвязи принял участие в энергопуске нейтронного реактора в Гатчине
Президент РФ Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Петербургском институте ядерной физики (ПИЯФ) состоялся энергопуск высокопоточного исследовательского ядерного реактора ПИК. В нем по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.

Россия сможет удовлетворить мировой спрос в нейтронных исследованиях к середине 20-х годов, заявил глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев в ходе энергопуска.

Он напомнил, что во многом при реализации проекта применялись обычные технологии, связанные с запуском энергетического объекта - Лихачев отметил, что неподалеку находится Ленинградская атомная станция, - но все равно это была другая работа. Он заявил, что при воплощении проекта специалисты овладели новыми знаниями и навыками. "Это позволит нам выходить уже на международный уровень создания не только энергетических, но и исследовательских установок", - убежден он.

По его словам, российские научные центры к середине 2020-х годов способны удовлетворить мировой спрос в нейтронных исследованиях.

"Точно совершенно мы реализуем проект ПИК. Есть свои активности в Дубне - в "Объединенном институте ядерных исследований", и в Димитровграде мы реализуем проект МБИР - многоцелевого быстрого исследовательского реактора. Так вот, с учетом этих установок мы к середине 20-х годов фактически удовлетворим весь мировой спрос в нейтронных исследованиях. Это важно и с точки зрения фундаментальной науки, и с точки зрения развития атомной энергетики", - сказал Лихачев.

Согласно данным сайта ПИЯФ, реактор ПИК отличается от большинства аналогичных зарубежных проектов увеличенными нейтронными потоками в отражателе, наличием нейтронной ловушки с очень высоким потоком и возможностью облучения материалов в активной зоне. Физпуск реактора ПИК был осуществлен 28 февраля 2011 года в составе пускового комплекса N1.

Владимир Путин Петербург ПИЯФ Росатом

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