МИД не ждет закрытия генконсульства США в Екатеринбурге

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В МИД России не поступало документов о возможном закрытии генконсульства США в Екатеринбурге, сообщил на пресс-конференции представитель министерства в этом городе Александр Харлов.

Ранее в среду глава постпредства МИД во Владивостоке Андрей Броварец сказал, что генконсульство США в этом городе может закрыться к середине весны.

"Мы работаем только с документами и делаем какие-то заявления на основании имеющихся у нас документов. Документов о том, что генеральское консульство США в Екатеринбурге будет закрыто, в представительство МИД России в Екатеринбурге не поступало", - сказал Харлов.

Представительство МИД в Екатеринбурге и генконсульство США находятся в "рабочем контакте", американцы только что поздравили представительство с Днем дипломатического работника, отметил он.

С марта 2020 года из-за пандемии генконсульство США в Екатеринбурге оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями, а генконсульство во Владивостоке полностью прекратило работу, писал 14 декабря "Коммерсантъ". По сведениям издания, тогда администрация Дональда Трампа рассматривала возможность полностью закрыть эти дипмиссии. Примерно в те же дни Госдепартамент заявил конгрессменам, что навсегда закроет генконсульство во Владивостоке и временно приостановит работу дипведомства в Екатеринбурге.

Через несколько дней Администрация президента США уведомила Конгресс, что намерена закрыть эти две дипмиссии.

17 января генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу заявила, что она и "вся команда" остаются в Екатеринбурге, никто не уезжает, а работа дипмиссии ограничена из-за пандемии.

10 февраля Андрей Броварец заявил, что Госдеп США в одностороннем порядке решил закрыть генконсульство во Владивостоке. По его словам, при соблюдении всех формальностей это может произойти в середине весны. Он выразил надежду, что администрция Байдена пересмотрит это решение.

Американское генконсульство в Петербурге было закрыто по требованию Москвы в 2018 году в ответ на закрытие российского консульства в Сиэтле в рамках санкций за "дело Скрипалей".