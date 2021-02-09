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Производство "ЭпиВакКороны" к середине года достигнет 5,4 млн доз

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - К концу июня в России, по предварительным оценкам, будет произведено 5,4 млн доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной научным центром "Вектор" Роспотребнадзора, сообщил "Интерфаксу" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Вакцина "ЭпиВакКорона" уже начала поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения, в феврале 2021 года мы перейдем к масштабированию производства. Предварительно к середине года производство этой вакцины достигнет 5,4 млн доз", - сказал Мантуров агентству.

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По двухкомпонентной вакцине "КовиВак" исследования завершаются, ее регистрация ожидается в середине февраля, напомнил министр.

18 января по поручению президента РФ в стране началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра имени Гамалеи Минздрава - "Спутником V". Также в России зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора, но её масштабное производство предполагается запустить только с февраля.

До марта года вакцинация будет осуществляться преимущественно "Спутником V", начиная с марта - "Спутником" и "ЭпиВакКороной" и до конца марта - начала апреля при регистрации в феврале к ним добавится "КовиВак" центра имени Чумакова РАН.

ЭпиВакКорона

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