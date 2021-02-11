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После протестов в январе-феврале возбудили 90 уголовных дел

После протестов в январе-феврале возбудили 90 уголовных дел
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов возбудили 90 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных на несанкционированных протестных акциях в январе-феврале в регионах, сообщили в пресс-службе МВД России в четверг.

МВД в сообщении на своем сайте отмечает, что запланированные на ближайшее время несогласованные акции в субъектах РФ, анонсы которых были опубликованы в интернет-изданиях и соцсетях, запрещены из-за ограничений по коронавирусу.

"Кроме того, законодательно запрещены массовые акции на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб. За нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках - уголовная ответственность", - напомнили в МВД.

Там отметили, что ведомство готово обеспечить правопорядок и не допустить дестабилизации обстановки в городах и других населенных пунктах. "Лица, совершившие насильственные действия, призывающие к групповым нарушениям общественного порядка, не выполняющие законные требования сотрудников полиции, будут задержаны и привлечены к ответственности", - сообщили в полиции.

23, 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был арестован после прилета на родину 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
МВД РФ

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