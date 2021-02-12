Смольный анонсировал флешмоб в Петропавловской крепости 14 февраля вечером

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Петропавловской крепости в воскресенье пройдет флешмоб добровольцев в честь Дня святого Валентина, сообщила пресс-служба комитета молодежной политики Петербурга.

Акция запланирована на 20:00 14 февраля, волонтеры соберутся у Нарышкина бастиона.

"50 молодых людей сформируют сердце и своими движениями сделают его пульсирующим, признавшись таким образом в любви не только окружающим, но и родному городу", - рассказали в комитете.

"Это очень мило, что есть молодые люди, которые в преддверии праздника любви думают не только о близких и друзьях, но и о городе, наполненном романтикой и невероятной атмосферой. Уверены, если бы не ограничения, принять участие во флешмобе смогло бы еще больше желающих" - отметила через пресс-службу руководитель Центра городских волонтеров Дарья Никитина.