Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:45Заразились
на 12.02В России 4 042 837+15 089В мире 107 780 490+439 808

Смольный анонсировал флешмоб в Петропавловской крепости 14 февраля вечером

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Петропавловской крепости в воскресенье пройдет флешмоб добровольцев в честь Дня святого Валентина, сообщила пресс-служба комитета молодежной политики Петербурга.

Акция запланирована на 20:00 14 февраля, волонтеры соберутся у Нарышкина бастиона.

"50 молодых людей сформируют сердце и своими движениями сделают его пульсирующим, признавшись таким образом в любви не только окружающим, но и родному городу", - рассказали в комитете.

"Это очень мило, что есть молодые люди, которые в преддверии праздника любви думают не только о близких и друзьях, но и о городе, наполненном романтикой и невероятной атмосферой. Уверены, если бы не ограничения, принять участие во флешмобе смогло бы еще больше желающих" - отметила через пресс-службу руководитель Центра городских волонтеров Дарья Никитина.

Петербург Смольный Центр городских волонтеров Святой Валентин коронавирус

Новости по теме

Новости

ЕС назвал присутствие дипломатов на судах в РФ классической практикой

ЕС назвал присутствие дипломатов на судах в РФ классической практикой

Суд признал законным приговор россиянину, осужденному за работу на ЦРУ

Выпущено штормовое предупреждение об аномальных морозах в ЦФО

Арестован предполагаемый убийца учительницы в Воронеже

ГУ МВД Москвы предупредило об опасности протестов в условиях пандемии

В Техасе шесть человек погибли после столкновения 133 машин

В Техасе шесть человек погибли после столкновения 133 машин
Пандемия коронавируса

Вакцина "Спутник Лайт" будет защищать от коронавируса 4-5 месяцев

Вакцина "Спутник Лайт" будет защищать от коронавируса 4-5 месяцев

Испытания COVID-вакцины института Гамалеи от нескольких штаммов начнут к концу года

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Кремль заявил, что ситуация с уровнем жизни в РФ остается напряженной

Кремль заявил, что ситуация с уровнем жизни в РФ остается напряженной
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');