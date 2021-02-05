Британский дипломат придет на заседание суда по делу Навального

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Представитель посольства Великобритании в Москве посетит заседание суда по делу российского оппозиционера Алексея Навального, сообщила британская дипмиссия в пятницу в телеграме.

"Подтверждаем, что дипломат посольства Великобритании в Москве сегодня присутствует на судебном заседании в Бабушкинском суде города Москвы. Еще раз хотим отметить, что присутствие дипломатов на судебных заседаниях в стране их пребывания - это абсолютно стандартная практика", - отметили в посольстве.

В Бабушкинском суде в пятницу состоится заседание мирового суда Москвы по уголовному делу в отношении Навального о клевете.

2 июня 2020 года Навальный опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT с призывом проголосовать за поправки к Конституции. В комментарии к видео содержались, по версии обвинения, заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутацию ветерана Игната Артеменко, который участвовал в съемках.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года оппозиционер и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

На выездном заседании в Мосгорсуде присутствовало беспрецедентное число дипломатов.