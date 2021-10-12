Верховный суд отказался рассматривать кассацию историка Дмитриева

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ не будет рассматривать кассационную жалобу по уголовному делу историка Юрия Дмитриева, осужденного и приговоренного к 13 годам колонии строгого режима по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

"В передаче дела для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Соответствующее решение после изучения материалов суд вынес во вторник.

Уголовное преследование Юрия Дмитриева

Дмитриев обвинялся в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия. В 2018 году Петрозаводский городской суд по двум первым обвинениям Дмитриева оправдал и признал виновным только в незаконном хранении деталей оружия. При повторном рассмотрении в 2020 году суд оправдал Дмитриева.

Верховный суд Карелии отменил оба приговора и направил дела на пересмотр. Перед вторым процессом Дмитриеву добавили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Суд Петрозаводска признал его виновным по этому пункту и приговорил к 3,5 годам колонии, тогда бы историк вышел на свободу в ноябре 2020 года. 29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии по этому обвинению назначил историку 13 лет колонии строгого режима.

В феврале Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге отказал в удовлетворении жалоб на приговор. До этого Петрозаводский городской суд дважды отказывался принять кассационную жалобу Дмитриева на приговор Верховного суда Карелии по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Тогда защита обратилась с жалобой в Верховный суд РФ.

В марте юристы "Мемориала" (внесен в реестр НКО-иноагентов) направили в Европейский суд по правам человека жалобу на приговор Дмитриеву. Специалисты утверждают, что в его деле нарушены четыре статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод: статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статья 7 (наказание исключительно на основании закона), статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни) отдельно и в совокупности со статьей 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).

Глава карельского "Мемориала" вины не признает.

В поддержку Дмитриева была развернута общественная кампания. В "Мемориале" неоднократно заявляли о невиновности Дмитриев и связывали преследование историка с его правозащитной деятельностью.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-е-40-е годы прошлого века. Он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.