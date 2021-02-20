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Вопрос о памятнике для Лубянки рассмотрят две комиссии Мосгордумы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос об установке памятника на Лубянской площади расссмотрят комиссии Мосгордумы по культуре и по монументальному искусству, сообщил "Интерфаксу" председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Он пообещал, что депутаты прислушаются к мнению людей, поскольку эта тема "многим не дает покоя".

Вопрос о памятнике в городское заксобрание еще не вносили, отметил Герасимов. Но после того, как его рассмотрят обе комиссии и по нему пройдет голосование на портале "Активный гражданин" и во всех 146 муниципальных округах, его могут уже вынести и на заседание Мосгордумы, объяснил депутат.

Памятник Дзержинскому работы Евгения Вучетича поставили на Лубянской площади в 1958 году, а в 1991 году снесли после провала августовского путча. Сейчас он находится в парке "Музеон", и его не раз предлагали вернуть на Лубянку.

В декабре 2020 года "Офицеры России" официально попросили генпрокурора Игоря Краснова проверить законность демонтажа монумента в 1991 году и призвали вернуть памятник на место. Уже в 2021 году с призывом снова установить Дзержинского на Лубянке выступили писатели и блогеры. Появились и альтернативные предложения - вернуть на площадь Никольский фонтан работы Витали, поставить там памятники Юрию Андропову, Александру Невскому или Ивану III, а также не трогать площадь.

Вопрос обсудили в Общественной палате Москвы. Как сообщил ее председатель Константин Ремчуков, поскольку юридически оформленных предложений поступило два - о Дзержинском и об Александре Невском, принято решение провести на платформе "Активный гражданин" голосование по этим двум памятникам. Также предложено муниципальным депутатам проголосовать по этому вопросу во всех округах города.

Константин Ремчуков Лубянка Феликс Дзержинский Москва Мосгордума Александр Невский Евгений Герасимов

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