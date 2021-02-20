Вопрос о памятнике для Лубянки рассмотрят две комиссии Мосгордумы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос об установке памятника на Лубянской площади расссмотрят комиссии Мосгордумы по культуре и по монументальному искусству, сообщил "Интерфаксу" председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Он пообещал, что депутаты прислушаются к мнению людей, поскольку эта тема "многим не дает покоя".

Вопрос о памятнике в городское заксобрание еще не вносили, отметил Герасимов. Но после того, как его рассмотрят обе комиссии и по нему пройдет голосование на портале "Активный гражданин" и во всех 146 муниципальных округах, его могут уже вынести и на заседание Мосгордумы, объяснил депутат.

Памятник Дзержинскому работы Евгения Вучетича поставили на Лубянской площади в 1958 году, а в 1991 году снесли после провала августовского путча. Сейчас он находится в парке "Музеон", и его не раз предлагали вернуть на Лубянку.

В декабре 2020 года "Офицеры России" официально попросили генпрокурора Игоря Краснова проверить законность демонтажа монумента в 1991 году и призвали вернуть памятник на место. Уже в 2021 году с призывом снова установить Дзержинского на Лубянке выступили писатели и блогеры. Появились и альтернативные предложения - вернуть на площадь Никольский фонтан работы Витали, поставить там памятники Юрию Андропову, Александру Невскому или Ивану III, а также не трогать площадь.

Вопрос обсудили в Общественной палате Москвы. Как сообщил ее председатель Константин Ремчуков, поскольку юридически оформленных предложений поступило два - о Дзержинском и об Александре Невском, принято решение провести на платформе "Активный гражданин" голосование по этим двум памятникам. Также предложено муниципальным депутатам проголосовать по этому вопросу во всех округах города.