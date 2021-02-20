Мосгорсуд принял просьбу об освобождении Навального по решению ЕСПЧ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд рассмотрит ходатайство адвокатов оппозиционера Алексея Навального в качестве довода защиты о необходимости по решению ЕСПЧ отменить замену ему условного наказания реальным по так называемому делу "Ив Роше".

"Суд постановил: расценивать данное ходатайство как один из доводов защиты, оценка которому будет дана в совещательной комнате при вынесении итогового решения", - объявил председательствующий судья.

Защитники попросили Мосгорсуд освободить Навального на основании ранее принятого решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о применении к нему обеспечительных мер по правилу 39 Регламента суда. ЕСПЧ 16 февраля определил российским властям немедленно освободить Навального. Российские власти заявили, что это решение не может быть исполнено.

В субботу Мосгорсуд рассматривает жалобу адвокатов Навального на отмену его условного осуждения по "делу "Ив Роше". Заседание проходит в Бабушкинском суде столицы.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января и был задержан в московском аэропорту на основании объявления его в розыск федеральной службой исполнения наказаний.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по "делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.