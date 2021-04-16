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Генпрокуратура сочла законным участие одного прокурора в судах по разным делам Навального

Генпрокуратура сочла законным участие одного прокурора в судах по разным делам Навального
Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Участие одного и того же прокурора в разных судебных делах в отношении оппозиционера Алексея Навального не является нарушением закона, заявили в Генпрокуратуре России.

"Нарушений закона нет. Выступающие в суде прокуроры не только поддерживают обвинение по уголовным делам, но и в том числе принимают участие при разрешении вопроса об отмене условного осуждения, назначенного ранее приговором суда", - сказал начальник управления гособвинителей Генпрокуратуры РФ Олег Карпов в интервью "Интерфаксу".

Совмещение этих видов прокурорской деятельности, по его словам, "не препятствует объективной оценке достаточности доказательств по делу".

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Ранее в прессе поднимался вопрос правомерности участия прокурора уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы Екатерины Фроловой в судебных процессах при замене меры пресечения и поддержании гособвинения в отношении Навального.

Представитель надзорного ведомства сообщил также, что ряд прокуроров-гособвинителей взят под госзащиту в связи с угрозами в их адрес. Он не уточнил, по каким конкретно делам прокуроры, поддерживающие обвинение, получали угрозы.

В феврале информированный источник сообщил "Интерфаксу", что прокурор Фролова, участвующая в делах с Навальным, находится под госзащитой, в частности, ей предоставлена личная охрана. В связи с чем в отношении Фроловой были приняты меры защиты, собеседник "Интерфакса" не уточнил.

В сопровождении охранников Фролова появилась на заседании Симоновского суда Москвы в Мосгорсуде 2 февраля, в котором рассматривался вопрос об отмене условного осуждения Навального по так называемому делу "Ив Роше", а также на заседании мирового суда 5 февраля, где она поддерживала обвинение в отношении оппозиционера по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Генпрокуратура РФ Алексей Навальный Екатерина Фролова

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