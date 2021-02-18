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В МИД РФ назвали решение ЕСПЧ по Навальному политически мотивированным

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по оппозиционеру Алексею Навальному является политически мотивированным и толкает на "скользкий путь", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Решение, очевидно, не правовое, а политическое. Это скользкий путь", - сказал он "Интерфаксу"в четверг. Как отметил замминистра, "мы не раз обращали внимание на то, что политизация вердиктов морального и иного авторитета суду не добавляет".

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В среду адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить из-под стражи ее подзащитного на основании правила 39 регламента суда - в качестве обеспечительной меры. По словам адвоката, такое решение является обязательным для РФ.

Как следует из опубликованного решения ЕСПЧ, суд принял такое решение, "рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя" с учетом "общих обстоятельств текущего нахождения заявителя под стражей". В суде отметили, что обеспечительные меры были приняты "без ущерба для решения по существу настоящего дела".

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко назвал требование ЕСПЧ освободить Навального из-под стражи неисполнимым, противоречащим российскому законодательству и не содержащим ссылок на нормы права.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Страсбургского суда неправомерным, добавив, что "оно является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела". При этом он отметил, что Россия не ищет конфронтации с Советом Европы и не рассматривает вопрос о выходе из него.

МИД РФ ЕСПЧ Алексей Навальный

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