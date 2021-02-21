РФ впервые презентует за рубежом танк "Армата"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Россия впервые публично презентует за рубежом танк Т-14 "Армата" в ходе крупнейшей на Ближнем Востоке оружейной выставки IDEX-2021, которая открывается в воскресенье в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби.

Международная оборонная выставка IDEX-2021 пройдет в Абу-Даби в 15-й раз и продлится с 21 по 25 февраля.

"В Абу-Даби "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех) покажет новинки своего экспортного каталога (...) Впервые проведем публичные презентации танка Т-14 "Армата", – сообщил ранее гендиректор компании Александр Михеев, слова которого процитировали в пресс-службе.

Разработанный концерном "Уралвагонзавод" танк Т-14 на платформе "Армата" – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, это принципиально новая и полностью российская разработка. В августе 2020 года танк "Армата" получил экспортный паспорт, что позволяет вести переговоры о его продаже зарубежным заказчикам. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, на экспорт танка "Армата" уже есть предварительные заявки.

По словам Михеева, на IDEX "дебютируют" в ближневосточном регионе бронетранспортер и боевая машина пехоты на базе унифицированной колесной боевой платформы "Бумеранг", ЗРС "Антей-4000", ЗРК "Викинг" и ЗРК "Тор-Э2".

Помимо этого, на выставке в Абу-Даби будет презентовано новое стрелковое оружие российского производства – автоматы КОРД калибров 7,62 мм и 5,45 мм "Завода им. Дегтярева", пистолет Лебедева и автомат Калашникова АК-19.

По данным "Рособоронэкспорта", который традиционно выступает организатором единой российской экспозиции, всего на IDEX-2021 будет продемонстрировано более 400 наименований продукции военного назначения разработки крупнейших оборонных предприятий России: концернов "Алмаз - Антей" и "Моринсис-Агат", холдингов "Ростеха" – НПО "Высокоточные комплексы", "Уралвагонзавод", концерн "Калашников", "Технодинамика", "Швабе" и других.

"На стенде "Рособоронэкспорта" будут представлены модели авиационной техники – многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35 и транспортно-десантного вертолета Ми-38Т, способных значительно повысить боевой потенциал авиационной группировки любой страны Ближнего Востока и Северной Африки, популярных на ближневосточном рынке комплексов ПВО – С-400 "Триумф" и "Тор-М2КМ", комплекса противодействия беспилотным летательным аппаратам "Купол-ПРО". В сегменте беспилотной авиации ООО "СТЦ" представит материалы по знаменитому российскому беспилотному комплексу "Орлан-10Е", – заявили в пресс-службе компании.

Также на российской экспозиции разместятся модели бронированных автомобилей семейств "Тайфун" и "Торнадо", а в военно-морской части экспозиции покажут модели патрульного корабля проекта 22160 и малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э" судостроительной корпорации "Ак Барс".

Глава Ростеха Сергей Чемезов сказал, что по итогам 2020 года на страны Ближнего Востока и Северной Африки пришлось больше половины оружейного экспорта РФ.

Российскую делегацию на IDEX-2021 возглавит глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Как сообщал "Интерфакс", в последние годы портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет около $55 миллиардов. Чемезов ранее заявил, что по итогам 2020 года РФ поставит за рубеж военной техники на $12,8 миллиарда. В числе крупнейших партнеров России в сфере ВТС, помимо Индии и Китая, назывались Египет, Алжир и Турция.

В частности, известно, что в 2019 году Россия поставила Турции четыре дивизиона систем ПВО С-400 "Триумф" стоимостью $2,5 миллиарда. Кроме того, выполняются поставки Египту истребителей МиГ-29 и ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". По данным СМИ, у России и Египта есть пакет контрактов в сфере ВТС примерно на $3,5 миллиарда, подписанный в 2014 году.

В октябре 2019 года на форуме "Россия-Африка" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что общий портфель заказов со странами Африки превышает $14 миллиардов, из них более $2 миллиарда приходится на страны Африки южнее Сахары.

По словам Шугаева, примерно 45% российского экспорта в сфере ВТС – авиация, почти треть приходится на технику ПВО и около 15% – на сухопутную технику. Остальное составляют техника для военно-морских сил и другая продукция.