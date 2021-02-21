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Концерн "Автоматика" представляет на IDEX-2021 систему противодействия беспилотникам "Купол-ПРО"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") представляет на выставке IDEX-2021 в ОАЭ переносной комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА)"Купол-ПРО", сообщила в воскресенье пресс-служба предприятия.

"Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" представляет переносной комплекс противодействия БПЛА "Купол-ПРО" в рамках международной оборонной выставки IDEX-2021 в Абу-Даби", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Купол-ПРО" предназначен для защиты воздушного пространства критически важных объектов путем заградительного электромагнитного воздействия на бортовые радиоэлектронные подсистемы дрона и перевода их в неработоспособное состояние.

"По сравнению с аналогами изделие имеет больший радиус действия. "Купол" выполнен в виде быстромонтируемых узлов, позволяющих собирать и разбирать изделие силами одного человека в течение 3 минут", - сообщили в пресс-службе концерна.

По данным "Автоматики", комплексы радиоэлектронного подавления беспилотников являются наиболее эффективными средствами противодействия дронам легкого и отчасти среднего класса.

"Данные средства способны обеспечить противодействие массированному воздушному налету беспилотников путем подавления их командно-телеметрических каналов и каналов навигации", - сообщили в концерне.

"На сегодняшний день нашими системами оснащаются "объекты критической инфраструктуры", они поставляются на предприятия ТЭК, транспортные предприятия, в аэропорты, структуры, ответственные за безопасность проведения общественно-массовых мероприятий, в службы и органы безопасности, отвечающие за безопасность объектов и VIP-персон", - сообщил гендиректор концерна "Автоматика" Владимир Кабанов, слова которого приводит пресс-служба предприятия.

IDEX-2021 Ростех концерн Автоматика Купол-ПРО

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