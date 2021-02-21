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В школах Барнаула не нашли взрывных устройств после данных о минировании

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Взрывные устройства не обнаружены в ряде школ Барнаула, куда поступили сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Адреса отработаны. Взрывных устройств не найдено", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ведется работа по установлению авторов сообщений.

Ранее в воскресенье ряд школ в Барнауле получил сообщения о минировании, велась проверка.

Барнаул

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