В школах Барнаула не нашли взрывных устройств после данных о минировании

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Взрывные устройства не обнаружены в ряде школ Барнаула, куда поступили сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Адреса отработаны. Взрывных устройств не найдено", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ведется работа по установлению авторов сообщений.

Ранее в воскресенье ряд школ в Барнауле получил сообщения о минировании, велась проверка.