В Барнауле проверят сообщения о минировании ряда школ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ряд школ в Барнауле получил сообщения о минировании, ведется проверка, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе администрации города.

"Мы можем подтвердить только факт", - сказал сотрудник пресс-службы в ответ на вопрос о поступлении в ряд школ Барнаула сообщений о минировании.

Как он добавил, оперативные службы ведут работы.

Какое количество школ получило такие сообщения, представитель мэрии не уточнил.