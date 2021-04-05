В Хабаровске эвакуировали все школы после сообщения о минировании

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Хабаровске и Хабаровском районе утром из школ эвакуировали больше 42 тысяч человек после поступления электронного письма о заложенных бомбах, сообщили в краевом министерстве образовния. Среди них почти 40 тысяч - дети, в том числе дошкольного возраста.

"На 14:00 (07:00 по Москве) из 72 учреждений проверено 44, взрывных устройств не обнаружено", - сказал представитель ведомств.

Письмо чиновникам пришло в 8:30 по местному времени (01:30 мск) и "имело неопределенный характер", поэтому было принято решение эвакуировать учеников и персонал всех хабаровских школ.

Волна рассылок сообщений о минировании одновременно десятков зданий и строений началась в России 28 ноября 2019 года. В Москве и Петербурге такие угрозы приходили почти каждый будний день, а иногда и по два раза. Анонимы "минировали" суды, больницы, поликлиники, школы, станции метро, мосты, торговые центры и иногда - жилые дома. В ряде случаев там проводилась эвакуация, иногда здания проверяли, не выводя из них людей. В начале 2020 года анонимы перешли на угрозы в адрес взлетевших пассажирских самолетов. Рассылки прерывала пандемия коронавируса. Летом 2020 года массовые угрозы возобновились до нового витка пандемии и введения ограничительных мер.

На прошлой неделе в городах России "минировали" здания мэрий.