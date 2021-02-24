Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips из-за ухудшения настроений на внешних рынках на фоне роста доходностей US Treasuries и инфляционных ожиданий, сдерживающим фактором выступает высокая нефть (Brent держится выше $65 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,3%, при этом лидируют в откате ГДР TCS Group и бумаги "Русала".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3422,46 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1453,33 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,9%.

Доллар стоит 73,99 рубля (-0,32 рубля), золото - $1806,2 за тройскую унцию (+0,02%).

Подешевели ГДР TCS Group (-3,9%), акции UC Rusal (-3,2%), "ФСК ЕЭС" (-1,4%), АДР Ozon (-1,2%), бумаги Polymetal (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "Московской Биржи" (-0,5%), "Россетей" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,5% "префы"), АФК "Система" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%).

Правоохранительные органы задержали руководителя Норильской обогатительной фабрики (дочернее предприятия "Норникеля"), где произошло частичное обрушение одного дробильного цеха и погибли трое рабочих, сообщила в среду пресс-служба СКР.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,3% "префы"), "Интер РАО" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), банка ВТБ (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила во вторник, что США будут работать с союзниками и партнерами по ситуации вокруг газопровода "Северный поток 2" и не рассматривают санкции как единственный способ на нее повлиять. Псаки напомнила, что президент США Джо Байден считает этот проект газопровода "плохой идеей".

Строительство газопровода "Северный поток 2" завершено более чем на 90%. Работы возобновились в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений прежней администрации США.

В настоящее время 18 европейских компаний вышли из проекта "Северный поток 2" из-за американских санкций, сообщила во вторник газета Tagesspiegel со ссылкой на отчет госсекретаря США Конгрессу. В числе этих компаний оказались немецкий поставщик промышленных и строительных услуг Bilfinger из Мангейма и страховщик Munich Re Syndicate Limited. В основном речь идет о страховых компаниях со штаб-квартирами преимущественно в Великобритании. Помимо этого, в список вошли Zurich Insurance Group и парижская Axa Group.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду негативный: цены на сырьевые контракты снижаются, азиатские рынки находятся в "минусе". В целом, главными беспокойствами на рынках остаются растущие доходности по американским казначейским обязательствам, а также сохранение жесткой позиции США в отношении Китая, что может спровоцировать новую волну торгово-экономических осложнений между двумя крупнейшими экономиками мира.

Европейский план новых рестрикций в отношении России оказался достаточно мягким, так как предусматривает ограничения по персоналиям и не затрагивает какие-либо сектора экономики. Уже во вторник, пока российский рынок отдыхал, проект "Северный поток 2" лишился страховой поддержки, но подобные события предвиделись.

Председатель ФРС Джером Пауэлл попытался успокоить законодателей относительно будущей политики регулятора, заявив, что инфляция пока находится на низком уровне, занятость далека от целей регулятора, поэтому потребуется какое-то время для их достижения. При этом он признал, что мягкая политика может приводить к росту цен на активы. Возможно, что весной будет наблюдаться всплеск инфляции из-за низкой базы аналогичного периода год назад. Фискальные стимулы, по мнению председателя ФРС, вряд ли приведут к долгосрочному инфляционному давлению. Если же это случится, то у Федрезерва есть все инструменты для борьбы с этим. Рост доходностей он считает реакцией рынка на усиление ожиданий восстановления экономики.

Пауэлл не стал выражать свое мнение по поводу стимулирующего пакета на $1,9 трлн, однако высказался на тему бюджетного дефицита. По его словам, необходимо вернуться на путь, когда экономика растет быстрее долга, но на текущий момент эта необходимость не стоит на первом месте. Рынок не услышал о том, что ФРС собирается делать с растущими доходностями среднесрочных и долгосрочных обязательств, но председатель ФРС смог убедить его в слабости инфляции, что позволило рынку скорректировать падение.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов, ключевые фондовые индексы продолжают откатываться от исторических максимумов. Рост доходности 10-летних казначейских облигаций в США до максимального уровня за год (район 1,4% годовых) продолжает настораживать инвесторов и тем самым сглаживает позитивный сантимент, присутствующий в рисковых активах. Наиболее уязвимо сейчас выглядят бумаги технологических компаний.

При этом среди поводов для роста по-прежнему остается снижение темпов заболеваемости COVID-19, ускорение процесса вакцинации населения, а также новая программа стимулов в США. В понедельник комитет по бюджету одобрил меры поддержки в размере $1,9 трлн, а 26 февраля должно состояться голосование в Палате представителей. Таким образом в случае позитивного исхода проект может быть принят Конгрессом уже в следующие выходные.

Пауэлл в очередной раз заявил о готовности продолжать стимулирующую политику и поддерживать низкие процентные ставки, что рынки восприняли умеренно-позитивно. Рост доходности облигаций, по его мнению, сигнализирует о некотором улучшении ситуации в экономике, нежели о растущих рисках инфляции. До конца текущей недели в центре внимания участников рынков будет макроэкономическая статистика из США: заказы на товары длительного пользования, вторая оценка годового ВВП, а также расходы и доходы потребителей.

В среду вероятно преобладание умеренно-негативных настроений на мировых рынках. Актуальным диапазоном для индекса МосБиржи остается область 3400-3450 пунктов. В отсутствие сильных внутренних драйверов ситуация на глобальных рынках будет определять направление движения российских активов. Не исключен некоторый откат индекса МосБиржи от текущих уровней в начале торгов, что, впрочем, может быть компенсировано в течение дня. Цены на нефть находятся на высоком уровне, что в целом благоприятно, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций завершили торги разнонаправленной динамикой в пределах 0,1-0,5%. Индекс S&P 500 (+0,1%), падение которого в ходе сессии достигало 1,8%, развернулся вверх и завершил торги в небольшом "плюсе" на фоне заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, несколько ослабивших опасения трейдеров, связанные с возможностью усиления инфляции в США.

До выступления Пауэлла индекс Nasdaq (-0,5%), в состав которого входят акции многих технологических компаний, терял более 4%, однако к закрытию рынка существенно сократил падение.

ФРС будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил Пауэлл, выступавший в банковском комитете Сената с полугодовым докладом. По его словам, ФРС продолжит поддерживать экономику, сохраняя близкую к нулю базовую ставку и продолжая масштабную программу выкупа облигаций до "достижения существенного прогресса", которое может занять "некоторое время".

Он отметил, что не ожидает подъема инфляции до "тревожных уровней", а также "не стал бы ждать существенного и устойчивого роста потребительских цен". Ускорение инфляции, которое может произойти при росте потребительских расходов, на фоне восстановления экономики станет "проблемой, с которой хорошо было бы столкнуться" в мире, где экономические и демографические факторы в течение четверти века подавляли рост потребительских цен, заявил он.

Доходности US Treasuries снизились на заявлениях Пауэлла, что ослабило давление на фондовый рынок. При том, что доходности казначейских облигаций США остаются ниже максимумов, зафиксированных до пандемии, инвесторы отмечают, что скорость их роста негативно сказывается на фондовом рынке.

Тем временем, в среду в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,6%, китайский Shanghai Composite потерял 2,1%, гонконгский Hang Seng теряет 2,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,5%) на опасениях по поводу инфляции и процентных ставок.

Масштабные экономические стимулы стали одним из факторов роста доходности облигаций, что возрождает опасения по поводу инфляции, которая более десяти лет была несущественной.

Правительство Гонконга в ближайшем финансовом году потратит 120 млрд гонконгских долларов ($15,5 млрд) на поддержку экономики, которая находится в рецессии уже два года, сообщает CNBC.

В текущем финансовом году, который завершится в марте, дефицит госбюджета Гонконга вырос до рекордных 257,6 млрд гонконгских долларов, заявил министр финансов Гонконга Пол Чан. В следующем году дефицит может составить 101,6 млрд гонконгских долларов.

Нефть утром в среду умеренно дешевеет на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США на фоне приостановки работы ряда нефтеперерабатывающих предприятий из-за морозов; цена Brent находится на $0,85 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в понедельник.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $65,3 за баррель (-0,1% и +0,2% во вторник), апрельская цена WTI - $61,37 за баррель (-0,5% и -0,1% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,03 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали сокращения запасов на 5,37 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей выйдут в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 19 февраля, на 4,8 млн баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,8 млн баррелей и 3,5 млн баррелей.

Американские производители нефти постепенно восстанавливают добычу в Техасе, парализованную ранее сильными морозами. Производство нефти в техасской части Пермского бассейна, которое неделю назад составляло порядка 600-700 тыс. баррелей в сутки (б/с), увеличилось примерно до 2,9 млн б/с, отмечает глава североамериканского подразделения OilX Берт Гилберт.

Другие объекты энергетической инфраструктуры, пострадавшие в США из-за морозов, также начинают возвращаться к нормальной работе. Оператор трубопроводов Plains All American Pipeline, объявивший на прошлой неделе о форс-мажоре, планирует вернуть в нормальный режим операции 16 нефтепроводов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Кроме того, по меньшей мере, 8 НПЗ начали восстанавливать производство во вторник.