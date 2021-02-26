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Глава ФСИН заверил, что в колонии нет угрозы здоровью Навального

Глава ФСИН заверил, что в колонии нет угрозы здоровью Навального
Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Угрозы безопасности и здоровью оппозиционера Алексея Навального в колонии, где он будет отбывать наказание, нет, заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

"Я гарантирую, что никакой угрозы здоровью, жизни тем более, не существует", - сказал Калашников журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Накануне адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что его подзащитный этапирован из следственного изолятора и что его могли отправить в колонию.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок за то, что он пропускал регулярную регистрацию в течение испытательного срока. Суд зачел ему 1,5 месяца домашнего ареста в срок лишения свободы. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет.

Мосгорсуд 20 февраля признал законной замену Навальному условного срока на реальный, а также отказал защите в удовлетворении ходатайства об освобождении оппозиционера на основании решения ЕСПЧ.

Суд над Алексеем Навальным

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Алексей Навальный ФСИН Александр Калашников

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