Владимирский омбудсмен рассказала о колонии, куда могут отправить Навального

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова положительно охарактеризовала исправительную колонию № 2 (ИК-2) в Покрове, где, возможно, будет отбывать наказание оппозиционер Алексей Навальный.

"Из ИК-2 не поступает большое количество жалоб. Все они носят разовый характер. Я держу ситуацию на контроле, если будут какие-то обращения из колонии, то они обязательно будут рассмотрены", - сообщила Романова "Интерфаксу".

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Навального доставили в СИЗО Кольчугино, откуда его переправят в исправительную колонию общего режима №2 в Покрове.

ИК-2 расположена в городе Покров Владимирской области. Лимит наполнения колонии 794 места. В учреждении 10 отрядов обычных условий содержания, один облегченных условий содержания и один строгих условий содержания. В ИК-2 функционирует учебно-консультационный пункт. Кроме того, осужденные имеют возможность дистанционно получать высшее и среднее профессиональное образование на платной основе. Действуют православный храм в честь Великомученников и исповедников Российских, молитвенная комната для мусульман. В этой колонии отбывал наказание осужденный по так называемой "дадинской статье" за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий активист Константин Котов.

Реальный срок

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по "делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

Мосгорсуд 20 февраля на выездном заседании в Бабушкинском суде Москвы признал законной отмену условного осуждения Навального.

25 февраля адвокат Навального сообщил, что его подзащитный этапирован из следственного изолятора и что его могли отправить в колонию.