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Лев Пономарев рассказал о будущем движения "За права человека"

Лев Пономарев рассказал о будущем движения "За права человека"
Лев Пономарев
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Ликвидированное Верховным судом движение "За права человека" сохранит название, но продолжит работу без юридического лица и объединит другие организации, заявил "Интерфаксу" лидер движения Лев Пономарев.

По его словам, 30 ноября пройдут несколько съездов по созданию коалиции структур, которые занимаются защитой гражданских и экологических прав человека. Название коалиции пока обсуждается, но желательно, чтобы это было "За права человека", добавил он.

"Будем существовать без юрлица, как "Голос", - сказал Пономарев.

Решение ВС о ликвидации движения он обещал оспорить.

1 ноября суд ликвидировал "За права человека" по иску Минюста за недочеты в уставе. В движении отмечали, что часть нарушений должны были устранить на ближайшем съезде, но в министерстве этого дожидаться не стали.

После суда Пономарев говорил, что продолжит заниматься правозащитной и что движение сохранит "основной костяк" и продолжит работу. Он также отмечал, что может создать новую организацию.

Минюст За права человека Лев Пономарев

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