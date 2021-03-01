Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:12Заразились
на 01.03В России 4 257 650+11 571В мире 114 067 979+283 244

Следствие попросило суд продлить арест Сафронову

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы во вторник, 2 марта, рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, сообщил "Интерфаксу" адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей Ивану. Ходатайство будет рассмотрено в Лефортовском суде завтра в 13:20", - сказал Павлов.

По его словам, на какой срок следствие просит продлить арест Сафронову, защита узнает во вторник.

В последний раз арест Сафронова был продлен 30 ноября прошлого года до 7 марта нынешнего года.

Сафронову, в настоящее время остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест.

В чем обвиняют Сафронова

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его деятельностью в СМИ.

До прихода в "Роскосмос" Сафронов работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Иван Павлов Иван Сафронов Москва Лефортовский суд

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Впервые с 12 февраля суточное число заболевших COVID в Москве превысило 2 тыс.

На МКАД сохранят ограничение для транзитных грузовиков свыше 12 т

Мосгорсуд заявил, что ЕСПЧ не вправе вмешиваться в деятельность судов РФ

В Москве прошла акция памяти Бориса Немцова

В Москве прошла акция памяти Бориса Немцова
Пандемия коронавируса

В Москве стартовала вакцинация добровольцев "Спутником Лайт"

Сугробы в Москве за два дня оттепели подтаяли на 12 см

Сугробы в Москве за два дня оттепели подтаяли на 12 см

Председатель Мосгордумы поддержал остановку голосования о памятнике на Лубянской площади

В Москве проведут исследование срока действия иммунитета к COVID-19

В Москве проведут исследование срока действия иммунитета к COVID-19

Движение затруднено на подъездах к "Шереметьево" из-за подтоплений

Собянин предложил пока оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде

Собянин предложил пока оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');