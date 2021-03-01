Следствие попросило суд продлить арест Сафронову

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы во вторник, 2 марта, рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, сообщил "Интерфаксу" адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей Ивану. Ходатайство будет рассмотрено в Лефортовском суде завтра в 13:20", - сказал Павлов.

По его словам, на какой срок следствие просит продлить арест Сафронову, защита узнает во вторник.

В последний раз арест Сафронова был продлен 30 ноября прошлого года до 7 марта нынешнего года.

Сафронову, в настоящее время остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест.

В чем обвиняют Сафронова

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его деятельностью в СМИ.

До прихода в "Роскосмос" Сафронов работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.