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Глава Тувы обиделся на публикацию про криминал и пьянство в регионе

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Глава Тувы Шолбан Кара-оол пообещал, что "юристы займутся" "писаками", которые опубликовали статью о республике и ее столице Кызыле. Публикация "Просто будь осторожнее и по вечерам не гуляй!" вышла 1 марта в издании Znak.com.

"Многие мои знакомые из-за пределов республики возмущены публикацией "Распад государства в российской столице убийств". Мой дорогой друг и губернатор Красноярского края Александр Викторович Усс один из них. Он категорически не согласен, когда кто-то пытается очернить Туву, называя нас народом, который "беспробудно пьет и режет друг друга". Писаками, безусловно, займутся юристы", - сообщил глава республики в инстаграме.

В репортаже Znak.com говорится, что Кызыл якобы возглавляет рейтинг самых опасных городов России, а в республике процветает рэкет.

Тува Шолбан Кара-оол Кызыл Александр Усс Znak.com

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