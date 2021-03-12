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Мизулина заявила, что установлен один из организаторов "суицидальной акции" 3 марта

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Установлен один из организаторов акции с призывами к детям совершить массовый суицид 3 марта, им уже занимаются сотрудники правоохранительных органов, объявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она сказала это на круглом столе на тему "Вынужденное замедление "Твиттера" - выводы для всех".

Она выразила надежду, что скоро появится официальная информация о подозреваемом.

2 марта администраторы московских школ начали предупреждать родителей о том, что в TikTok появились видеоролики с призывами покончить с собой 3 марта, сообщили "Интерфаксу" в городском департаменте образования. В Роскомнадзоре уточнили, что эти призывы появились 21 февраля и что по требованию ведомства соцсети удалили 451 публикацию об этой акции.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться с распространителями этого контента.

В пресс-службе интернет-сервиса TikTok "Интерфаксу" сообщили, что сервис самостоятельно удаляет более 90% суицидального контента, так как такие ролики запрещены правилами сообщества.

Елена Мизулина Лига безопасного интернета TikTok Роскомнадзор СКР Александр Бастрыкин

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