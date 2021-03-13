В петербургской туберкулезной больнице произошел пожар

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Пожар произошел в городской туберкулезной больнице №2 в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Эту информацию подтвердила пресс-служба петербургского управления МЧС.

По данным источника, пожар возник в одной из больничных палат, были эвакуированы 25 человек. В МЧС заявили, что горела обстановка на площади 20 кв. метров. Никто не пострадал.

Сообщение о возгорании спасателям поступило в 20:51 мск, в 21:04 открытый огонь удалось потушить.

Городская туберкулезная больница №2 находится на проспекте Тореза (Выборгский район Петербурга).