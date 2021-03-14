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Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 марта

Семь миллионов привитых "Спутником V", смерть сенатора от Тюменской области, крупная победа "Зенита" над "Ахматом"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вакцину от коронавируса "Спутник V" получили почти 7 млн человек. В марте в России появятся еще две вакцины - "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". К ноябрю от коронавируса планируется привить 70% россиян. Сейчас у около 20% переболевших COVID-19 выявлен недостаточный уровень иммунитета к инфекции. Тем временем, в США вакцинировано почти 37 млн человек.

- Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв. Заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике не стало на 68-м году жизни.

- Пострадавшим при крушении военного самолета Ан-26 в Алма-Ате провели операцию. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

- Мужчина погиб под колёсами электрички на станции Андроновка в Москве. Погибший, предположительно, переходил ж/д пути в неустановленном месте.

- "Зенит" обыграл "Ахмат" в 22-м туре РПЛ со счетом 4:0. Голы забили Караваев, Азмун, Дзюба и Мостовой.

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