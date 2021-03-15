Осужден кировский эксперт, нашедший алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Уржумский районный суд Кировской области в понедельник вынес приговор судебно-медицинскому эксперту Сергею Насонову, обвиняемому в халатности при производстве экспертизы в рамках расследования гибели в ДТП шестилетнего мальчика.

Насонов приговорен к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты, сообщил "Интерфаксу" помощник прокурора Кировской области Денис Сухомлин.

Ребенок погиб в июле 2019 года в селе Буйское Уржумского района. Мальчик выехал на велосипеде на проселочную дорогу и попал под колеса автомобиля, которым управлял сотрудник полиции.

После ДТП эксперт обнаружил в крови у ребенка 0,51 промилле алкоголя, с чем категорически были не согласны родственники погибшего мальчика.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), которое передано для расследования в Главное следственное управление СКР.

Со ссылкой на СКР сообщалось, что Насонов халатно отнесся к своим обязанностям и в заключении эксперта указал неверную причину смерти ребенка и ложные сведения о наличии этилового спирта в крови погибшего.

По версии следствия, в день ДТП эксперт не выехал на место происшествия, а исследование тела мальчика начал лишь спустя два дня, взяв только кровь погибшего.

Кроме того, образец крови до пересылки в судебно-химическую лабораторию несколько дней хранился вне холодильной камеры, что могло испортить его. Получив результаты исследования, показавшие наличие в ней этанола, Насонов не придал этому значения и не провел дополнительную проверку, отмечали в СКР.