Сбербанк выделил "Порту Ванино" 10 млрд рублей на рефинансирование кредита

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил, что предоставил более 10 млрд рублей АО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино", крупнейшая стивидорная компания в одноименном порту в Хабаровском крае) для рефинансирования кредита в стороннем банке.

"Благодаря снижению долговой нагрузки порт сможет рассмотреть варианты модернизации и обновления парка техники и оборудования, реализовать план ремонта гидротехнических сооружений, а также продолжить реализацию мероприятий по снижению воздействия на состояние окружающей среды", - говорится в сообщении.

Стивидор планирует до 2024 года спроектировать и установить пылеветрозащитные экраны для предотвращения пыления при перевалке угля.

"Это наша первая сделка, и мы рассчитываем на совместную реализацию и других проектов. Сотрудничество с крупными портами является приоритетным направлением для банка", - отметил через пресс-службу старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

Ранее сообщалось, что АО "Порт Ванино" в 2020 году сократило перевалку грузов на 9,6% по сравнению с показателем 2019 года, до 7,5 млн тонн. В том числе перевалка угля упала на 9%, до 4,553 млн тонн.

"Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. Инфраструктуру порта образуют 16 причалов, открытые и закрытые склады. Глубины у причалов и технические средства позволяют принимать суда дедвейтом до 45 тыс. тонн. В состав компании наряду с универсальными причалами входят специализированные терминалы - паромный, контейнерный и глиноземный, а также портовый флот, выполняющий швартовые операции, перевозку пассажиров и снабжение судов водой. С Сахалином порт связывает железнодорожная паромная линия Ванино-Холмск.

Структура акционеров АО "Ванинский морской торговый порт" выглядит следующим образом: ООО "Порт Ванино-финанс" (на 100% принадлежит самому стивидору) владеет 19,5% уставного капитала (26% обыкновенных акций), "Оперн Трейд Лтд" (Кипр) - 17,76% (23,68%), Statula Holdings Ltd (Кипр) - 16,23% (21,64%), Sedmino Investments Limited (Кипр) - 14,98% (19,97%), "Травине Трейдинг Лимитед" (Кипр) - 14,67% (3,71%).