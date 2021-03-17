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Песков раскритиковал доклад разведки США о вмешательстве РФ в выборы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с выводами доклада американской разведки о вмешательстве РФ в выборы в США в 2020 году и считают эти материалы бездоказательными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась и в предыдущие выборы, и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 году. Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого-бы то ни было из кандидатов. В этой связи этот доклад мы считаем неправильным, он абсолютно безосновательный и бездоказательный", - сказал Песков журналистам в среду.

Накануне американская разведка выпустила доклад, в котором говорилось, что Россия и Иран распространяли несоответствующую действительности информацию, "чтобы подорвать общественное доверие в избирательные процессы и результаты". В документе утверждалось, что Россия перед выборами 2020 года пыталась дискредитировать кандидатуру Джо Байдена и поддержать Дональда Трампа.

Дмитрий Песков США

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