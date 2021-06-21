Треть американцев посчитали нечестной победу Байдена на выборах

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Каждый третий американец полагает, что Джо Байден одержал победу на выборах президента США в 2020 году благодаря мошенничеству с голосами, свидетельствуют результаты опроса Монмутского университета.

По его данным, такого мнения придерживаются 32% опрошенных. Еще 61% считает, что Байден победил честно, а 7% не смогли определиться с ответом.

При этом из тех, кто считает выборы несправедливыми, примерно половина верят, что "настало время двигаться вперед" и забыть об этом, а остальные не намерены никогда признавать Байдена президентом.

Опрос проводился 9-14 июня, в нем приняли участие 810 человек.

В 2020 году экс-президент США Дональд Трамп проиграл на выборах демократу Джо Байдену, однако он до сих пор считает, что на самом деле выиграл. По мнению бывшего президента, демократы организовали массовые нарушения при голосовании по почте и на избирательных участках, и только поэтому победителем стал Джо Байден. Трампу и его сторонникам так и не удалось доказать в судах обоснованность своей точки зрения.