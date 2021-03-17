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Оренбургская больница заплатит 800 тыс. руб. за гибель ребенка по вине врача

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Оренбургский областной суд утвердил решение о выплате компенсации морального вреда семье, в которой после операции умер маленький ребенок.

На сайте суда сообщается в среду, что в городской клинической больнице №5 Оренбурга мальчику была проведена операция, после которой у него снизилась сатурация (уровень кислорода в крови), он начал задыхаться.

Реанимационные мероприятия в течение 50 минут не дали положительного результата, ребенок умер.

Суд первой инстанции установил, что мальчик умер вследствие некачественного оказания медицинской помощи по вине врача-анестезиолога.

В результате суд взыскал в пользу матери ребенка 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, в пользу брата – 300 тыс. рублей.

По данным местных СМИ, трехлетний мальчик умер в больнице в конце 2017 года.

Оренбургская область

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