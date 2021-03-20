Козак предложил новый порядок переговоров "нормандской четверки" по Донбассу

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак предложил новый порядок проведения переговоров политсоветников в "нормандском формате", основанный на принципе равноправия всех участников процесса.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в российской делегации, Козак направил украинскому, французскому и немецкому коллегам соответствующее письмо, где констатировал, что "одной из причин (пусть не определяющей) отсутствия какого-либо прогресса в достижении практических результатов изнурительных переговоров в "нормандском формате" является ненадлежащая их организация".

"Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать широко применяющиеся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников. Убежден, что такой подход позволит эмпирическим путем определить наиболее эффективные механизмы организации переговоров с сокращением временных затрат на их проведение", - говорится в письме, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

В настоящее время на онлайн-встречах политсоветников в "нормандском формате" председательствуют поочередно Германия и Франция.

Также Козак предложил не позднее 22 марта согласовать и закрепить подписями проект совместных итогов видеоконференции политсоветников от 18 марта.

В частности, предлагается закрепить отказ Киева от безусловного выполнения обязательств по прекращению огня от 22 июля 2020 года в части приведения официального заявления Минобороны Украины об издании приказа о прекращении огня в соответствие с указанными мерами "без каких-либо изъятий и интерпретаций".

Также предполагается закрепить, что украинская сторона не представила на состоявшейся встрече обещанные предложения к франко-германскому проекту "Ключевых кластеров по реализации минских соглашении", внесенному на рассмотрение 8 февраля 2021 года.