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Полицейский застрелил пациента, напавшего на врачей в Подмосковье

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Полицейский в Подмосковье смертельно ранил мужчину, который напал на врачей скорой помощи, приехавших к нему на вызов, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Бритово на территории складских помещений сотрудник одной из компаний порезал шею. На место происшествия были направлены полицейские.

Медики поместили пострадавшего, находившегося без сознания, в машину скорой. Очнувшись, мужчина вырвался из их рук, ударил водителя и выбежал на территорию склада. "После чего взял в руки штыковую лопату и начал замахиваться на представителей охраны и фирмы", - сообщила представитель главка.

По словам Петровой, один из полицейских, находившихся на месте инцидента, потребовал от мужчины прекратить дебош, однако злоумышленник на требование не отреагировал и, замахнувшись лопатой, направился в сторону силовика, угрожая ему убийством. Полицейский предупредил мужчину, что применит огнестрельное оружие, но правонарушитель не отреагировал на это. В итоге сотрудник МВД несколько раз выстрелил в нападавшего, тот скончался на месте.

По факту произошедшего проведут служебную проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, заключила Петрова.

Московская область МВД Татьяна Петрова

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