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Индийские космонавты завершили подготовку в России

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Индийские космонавты завершили программу подготовки в России, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Вечером в посольстве Индии встретились с индийскими гаганавтами, которые завершили свою подготовку в ЦПК им. Гагарина. Заодно подробно обсудили с послом будущие двусторонние космические проекты", - сообщил Рогозин в Telegram.

18 марта глава компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов сообщил "Интерфаксу", что опыт, полученный при подготовке индийских космонавтов в России, планируется применить при организации программы космического туризма.

"Взаимодействие с Индией по подготовке космонавтов этой страны является очень востребованным опытом для "Главкосмоса", и мы считаем важным не только продолжить взаимодействие с индийской стороной, но и применить этот опыт при организации программы космического туризма", - сказал Лоскутов.

10 февраля 2020 года сообщалось, что в рамках выполнения контракта между АО "Главкосмос" и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований российский Центр подготовки космонавтов приступил к плановой подготовке индийских кандидатов в астронавты.

Контракт на подготовку индийских кандидатов на полет в космос между АО "Главкосмос" и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований был подписан 27 июня 2019 года. Документ предусматривает поддержку отбора кандидатов, их медицинское обследование и различные аспекты космической подготовки.

Весь процесс подготовки и тренировок проходит на территории России и включает в себя ряд необходимых для будущих космонавтов элементов. Среди регулярных элементов их подготовки - медицинская и физическая подготовка, изучение русского языка (как одного из основных международных языков общения в космосе), изучение конструкции, компоновки и систем пилотируемого космического корабля "Союз".

Позднее в Индии на основе российских методик будущие астронавты, или как их называют в Индии "гаганавты", будут учиться работать на создаваемом в Индии корабле.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв сообщал, что индийская сторона строит очень серьёзные планы по освоению космического пространства.

Он сообщил также, что в будущем "Роскосмос" может провести переговоры с Индией по вопросу обучения специалистов по подготовке людей к работе в космосе.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Индия

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