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В РФ разработан метод тепловизионной диагностики пациентов с COVID

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Самарские ученые создали метод тепловизионной диагностики для бесконтактного и более безопасного исследования состояния пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.

К методу термографии ученые решили прибегнуть в результате наблюдений за термопрофилем пациентов, который отражает изменения кровоснабжения при выраженной гипоксии и сниженной сатурации крови.

Так, одним из серьезных последствий COVID-19 является склонность к повышенному тромбообразованию, что также влияет на характер инфракрасного излучения в пораженной зоне.

"Разработанная методика диагностики заключается в изучении характера инфракрасного излучения от поверхностей конечностей и туловища пациентов", - приводятся в сообщении слова заведующего кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Александра Яшкова.

Качественные и количественные характеристики инфракрасного излучения "отражают динамику функционального состояния микроциркуляторного русла" (системы мелких сосудов - ИФ) в ходе лечения и реабилитации пациентов, поясняет Яшков.

По мнению ученых, метод тепловидения безвреден и подходит для постоянного мониторинга состояния пациентов. Обследование может проводиться средним медицинским персоналом.

В планах у специалистов совершенствование программного обеспечения, методики диагностики и повышение информативности при различных состояниях пациентов, перенесших как COVID-19, так и другие заболевания.

Исследования ведут ученые СамГМУ совместно с коллегами из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Самара СамГМУ Коронавирус

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