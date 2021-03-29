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Причиной крушения Cessna в Пермском крае назван сердечный приступ у пилота

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Председатель федерации спорта сверхлегкой авиации (СЛА) Пермского края Геннадий Белоглазов, вероятнее всего, разбился в октябре 2019 года из-за сердечного приступа. К такому выводу пришла комиссия Межгосударственного авиационного комитета, которая расследовала эту авиакатастрофу.

Способствующими факторами в докладе МАК названо то, что Белоглазов перед полетом не прошел врачебно-летную экспертную комиссию и не получил заключения врачей о возможности полета, а также то, что он мог быть в стрессе, вызванном, вероятно, потерей ориентиров в полете.

В заключении приводятся выводы судмедэкспертов, которые установили, что у пилота в полете произошел острый трансмуральный инфаркт миокарда в острейшей стадии, из-за которого он потерял сознание.

Один из свидетелей сообщил комиссии, что несколько раз пытался прозвониться Белоглазову по сотовому, чтобы помочь найти правильный курс. Во время последнего звонка он услышал, как пилот стал хрипеть и продолжительно кашлять, после этого связь прервалась.

Самолет упал в лесу недалеко от трассы Оса-Кукуштан, части воздушного судна разбросало в радиусе около 15 метров. Пилот погиб от тупой сочетанной травмы.

По данным комиссии, пилот не подавал план полета и не получал разрешение на вылет от компетентных служб. Отмечается, что перед происшествием он летал редко, а уровень его подготовки был недостаточным для выполнения полетного задания.

Кроме того, техническая эксплуатация легкомоторного самолета не соответствовала установленным требованиям. В частности, самолет не проходил обслуживание при перерывах в полетах.

Частный самолет Сеssna-172 26 октября 2019 года вылетел с аэродрома деревни Нижнее Городище (Частинский район) и должен был приземлиться на аэродроме в селе Фролы, но пропал. Спасатели нашли самолет в семи километрах от Аннинска на третий день после его исчезновения. В катастрофе погиб один человек - Белоглазов.

Белоглазов был победителем и призером чемпионатов СССР по самбо, мастером спорта международного класса. Он был членом федерации спортивного и боевого самбо Пермского края. Также он был чемпионом России в классе двухместных микросамолетов, обладателем Кубка России по СЛА-мото, мастером спорта по дельталетному спорту. Участвовал в соревнованиях по спорту СЛА с 2012 года.

СКР по факту возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

МАК Пермский край СЛА Геннадий Белоглазов Нижнее Городище Фролы Аннинск

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