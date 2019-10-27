Поиск

Спасателям пока не удалось найти пропавший под Пермью частный самолет

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Спасатели в Пермском крае второй день не могут найти пропавший 26 октября частный легкомотрный самолет "Cessna 172", сообщается в телеграм-канале регионального министерства территориальной безопасности в воскресенье.

"На данный час поисково-спасательные работы, к сожалению, результата не дали. (...) Обследование территории с воздуха и наземным путем будет возобновлено завтра утром", - говорится в сообщении.

Поисковая операция осложнялась плохой погодой - шел сильный дождь, была очень низкая облачность.

В воскресенье к поискам были привлечены два вертолета.

По данным регионального МЧС, в поисках участвовали свыше 160 человека и 26 единиц техники, в том числе добровольцы.

Легкомоторный частный самолет "Сеssna 172" пропал в субботу. Он вылетел с аэродрома деревни Нижнее Городище (Частинский район) и должен был приземлиться на аэродроме в селе Фролы. Самолетом управлял председатель региональной федерации спорта сверхлегкой авиации Геннадий Белоглазов. Его телефон не отвечает.

По данному факту Уральское следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку.

Пермский край

Новости по теме

Новости

В Минобороны РФ усомнились в реальности операции США по ликвидации аль-Багдади

В Минобороны РФ усомнились в реальности операции США по ликвидации аль-Багдади

Отец Бутиной рассказал об усталости дочери от постоянного внимания

Новую поставку незарегистрированных в России лекарств осуществят в ноябре

Около 99% осужденных в РФ иностранцев оказались выходцами из бывших республик СССР

Около 99% осужденных в РФ иностранцев оказались выходцами из бывших республик СССР

600 военных примут участие в торжественном марше 7 ноября на Красной площади

"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на 5 вместо 25 евро

Первую партию "Фризиума" поставили в Россию

Что произошло за день: суббота, 26 октября

Пропавшим под Пермью самолетом управлял глава федерации сверхлегкой авиации края

РПЦ предложила выпускать футболки с цитатами из Евангелия

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');