Спасателям пока не удалось найти пропавший под Пермью частный самолет

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Спасатели в Пермском крае второй день не могут найти пропавший 26 октября частный легкомотрный самолет "Cessna 172", сообщается в телеграм-канале регионального министерства территориальной безопасности в воскресенье.

"На данный час поисково-спасательные работы, к сожалению, результата не дали. (...) Обследование территории с воздуха и наземным путем будет возобновлено завтра утром", - говорится в сообщении.

Поисковая операция осложнялась плохой погодой - шел сильный дождь, была очень низкая облачность.

В воскресенье к поискам были привлечены два вертолета.

По данным регионального МЧС, в поисках участвовали свыше 160 человека и 26 единиц техники, в том числе добровольцы.

Легкомоторный частный самолет "Сеssna 172" пропал в субботу. Он вылетел с аэродрома деревни Нижнее Городище (Частинский район) и должен был приземлиться на аэродроме в селе Фролы. Самолетом управлял председатель региональной федерации спорта сверхлегкой авиации Геннадий Белоглазов. Его телефон не отвечает.

По данному факту Уральское следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку.