Пропавшим под Пермью самолетом управлял глава федерации сверхлегкой авиации края

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Председатель федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов управлял пропавшим в субботу частным самолетом под Пермью, сообщил "Интерфаксу" член федерации Юрий Гилей.

"Да, сегодня он вылетел на нем. Пока больше нет никакой информации", - сказал Гилей.

Легкомоторный частный самолет "Сессна" пропал в субботу. Он вылетел с аэродрома деревни Нижнее Городище (Частинский район) и должен был приземлиться на аэродроме в селе Фролы. На борту находился пилот.

До настоящего момента о месте и времени посадки самолета информация не поступала. На поиски пропавшего самолета вылетел вертолет, были привлечены добровольцы.

Телефон Белоглазова не отвечает.