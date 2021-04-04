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Пожар на складах в Нижнем Новгороде локализован

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Пожар на складах с макулатурой в Нижнем Новгороде локализован на площади 4 тыс. кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"В 23:57 пожар локализован на площади 4 000 кв. м. К тушению пожара привлекается 65 человек и 21 единица техники", - сказали в ведомстве.

Погибших и пострадавших нет, уточнили в Главном управлении МЧС по региону. Сообщение о возгорании на ул. Монастырка поступило в 22:50 мск субботы, загорелись ангары с макулатурой.

Ранее сообщалось о возгорании в Нижнем Новгороде на площади 3500 кв. м.

Нижний Новгород

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