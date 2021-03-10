Кремлю представили варианты повышения пенсий работающих пенсионеров

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Варианты решения вопроса по повышению пенсий работающим пенсионерам представлены в Кремль, работа по ним продолжается вместе со специалистами администрации президента и правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Данный вопрос по поручению президента "был проработан в кабинете министров и своевременно был доложен" глава государства, сказал Песков журналистам в среду. "Несколько вариантов были сформулированы", - отметил пресс-секретарь.

Эксперты Кремля вместе с правительством продолжат обсуждение этого вопроса "с тем, чтобы выбрать единственно правильный вариант", добавил Песков.

В начале года президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.