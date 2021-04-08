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Врачи тюремной больницы дополнительно контролируют Шпигеля

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Арестованный по делу экс-губернатора Ивана Белозерцева бизнесмен Борис Шпигель продолжает жаловаться на ухудшение состояния здоровья, врачи в больнице при "Матросской тишине" установили дополнительное наблюдение за его состоянием, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина.

Дело пензенского губернатора Белозерцева

"Посетили Шпигеля, ему очень тяжело. Жалуется, что не может ходить, кроме того у него сильный тремор, правая рука не слушается, тяжело писать. Шпигель говорит, что ему все хуже и хуже", - сказала она.

По ее словам, родственники бизнесмена передали ему в СИЗО новую инвалидную коляску. На условия содержания он не жалуется.

Члены ОНК также посетили бывшего пензенского губернатора Белозерцева, который содержится в "Матроссокй тишине".

"У Белозерцева все нормально. Сказал, что читает Библию",- сказала Дружинина.

Белозерцев, Шпигель, жена бизнесмена и еще три человека были задержаны 21 марта по делу о коррупции. На следующий день Басманный суд арестовал их всех, кроме Шпигеля, которому вызвали скорую прямо во время заседания и которому потребовалась госпитализация.

Бизнесмен был арестован днем позже, вопреки просьбам защиты не помещать его в СИЗО по состоянию здоровья. 31 марта его перевели в больницу при "Матросской тишине".

Мосгорсуд 6 апреля подтвердил законность ареста Шпигеля, его жены Евгении и Белозерцева.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его жены и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. За эти деньги компании "Биотэк" были обещаны преимущества при заключении госконтрактов.

Никто из фигурантов дела свою вину не признает.

Иван Белозерцев Басманный суд Пензенская область Борис Шпигель Матросская тишина ОНК Ольга Дружинина Москва Мосгорсуд

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