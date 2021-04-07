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Суд обязал предоставить квартиру семье во Владивостоке, ждавшей жилья 50 лет

Суд обязал предоставить квартиру семье во Владивостоке, ждавшей жилья 50 лет
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Суд обязал администрацию Владивостока предоставить квартиру семье, которая почти 50 лет ждет предоставления жилья, говорится в сообщении прокуратуры Приморья.

В надзорное ведомство обратилась местная жительница, пожаловавшаяся на бездействие чиновников, которые не обеспечивают ее семью жильем.

"Установлено, что с 1972 года по настоящее время семья заявителя в составе шести человек стояла на очереди на улучшение жилищных условий как малоимущие. В течение почти 50 лет муниципалитет не мог найти им подходящую по площади квартиру", - говорится в сообщении.

Прокуратура Владивостока обратилась в суд с иском, чтобы обязать городские власти предоставить жилье по договору социального найма, отвечающее санитарным и техническим нормам. Ленинский районный суда Владивостока удовлетворил иск прокурора. В ходе рассмотрения дела двое членов семьи умерли, в связи с чем площадь необходимого жилья уменьшилась до 72 кв.м.

После вступления судебного решения в законную силу прокурор проконтролирует его исполнение.

Приморский край Владивосток

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